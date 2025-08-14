Hund stürmte auf Straße und attackierte Radfahrer

Großes Unverständnis, dass nicht ermittelt wird
Nach Posting-Anzeige
Schon wieder! Die Zwischenfälle mit Hunden nehmen in Oberösterreich kein Ende. Dieses Mal wurde ein Radfahrer im Mühlviertel verletzt, als ein Sennenhund plötzlich auf die Fahrbahn stürmte und den Sportler zu Fall brachte.
Mit einer 42-jährigen Ortsansässigen war ein Entlebucher Sennenhund Mittwochabend auf einer Grasfläche im Gemeindegebiet von Gutau unterwegs. Der Vierbeiner war dabei nicht angeleint und stürmte plötzlich auf die Fahrbahn, als eine Gruppe von sechs Rennradfahrern vorbeifuhr.
Hund attackierte Sportler
Der Hund erwischte das Rad eines 63-Jährigen aus Hagenberg, der daraufhin stürzte und sich unbestimmten Grades verletzte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Radler ins Krankenhaus Freistadt eingeliefert.
