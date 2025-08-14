Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro will Freispruch

Im Prozess um einen versuchten Staatsstreich versucht Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro vor dem Obersten Gericht einen Freispruch zu erreichen. Laut Anwälten gibt es „keinen einzigen Beweis“ für eine Verbindung zu Putschplänen. Der Prozess geht in die letzte Phase.
Bolsonaro steht vor Gericht, weil er nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putschversuch gegen die Regierung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva geplant haben soll. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht ihn als Hauptakteur „der gravierendsten Handlungen zur Zerstörung der demokratischen Rechtsordnung“ in Brasilien.
Im Abschlussplädoyer der Verteidigung sieht man das anders: Die Vorwürfe seien „das Ergebnis von Schlussfolgerungen und verzerrten Interpretationen von aus dem Zusammenhang gerissenen Handlungen und Äußerungen“, zitierte das Nachrichtenportal „G1“ aus dem knapp 200 Seiten langen Abschlussplädoyer.
Anwälte: Verteidigte „immer die Demokratie“
Die Anwälte des rechten Ex-Präsidenten wiesen die Anschuldigungen zurück. Bolsonaro habe sich „niemals einer angeblichen Verschwörung angeschlossen“ und es gebe „keinen einzigen Beweis“ für eine Verbindung zu den Plänen oder zu den Ausschreitungen.
Er habe „immer die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigt“ und nie versucht, den Amtsantritt seines Nachfolgers Lulas zu verhindern. Bolsonaro warf der Presse zudem ein „mediales Massaker“ und Vorverurteilung vor.
Nach dem bereits vorgelegten Abschlussplädoyer der Generalstaatsanwaltschaft und dem nun folgenden der Verteidigung geht das Verfahren in seine letzte Phase. Eine Entscheidung über Verurteilung oder Freispruch von Bolsonaro und Mitangeklagten wird in den kommenden Wochen erwartet. Der 70-Jährige steht derzeit unter Hausarrest – angeordnet von Bundesrichter Alexandre de Moraes wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Auflagen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.