ÖFB-Kicker wertvollster Spieler? „Sind nur Zahlen“

Einen Vorgeschmack gab es bei der Generalprobe, das Testderby gegen Hercules Alicante wurde 1:0 gewonnen. „Das gibt dir schon ein gutes Gefühl.“ Affengrubers Vertrag beim zuletzt zwischen 2020/21 und 2022/23 in LaLiga vertretenen Club läuft bis Sommer 2026, Eile bezüglich einer Verlängerung gibt es keine. „Ich bin sehr zufrieden, wo ich gerade bin. Trainer und Verein wissen, dass ich mich wohlfühle, von dem her haben wir keinen Stress“, betonte der 1,85-Meter-Mann. Er freue sich extrem auf die Auftritte in „einer der besten Ligen der Welt“. Dort will er sich auch für ein Debüt im ÖFB-Nationalteam empfehlen.