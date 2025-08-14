Mit Quad in Bach gestürzt: Elfjähriger verletzt

Schwerer Unfall mit einem Quad in Bad Gastein in Salzburg! Am Mittwochnachmittag stürzte ein 22-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einen Bach. Der junge Pongauer hatte einen elfjährigen Deutschen mit, der wie der Lenker verletzt wurde.
Der 22-jährige Pongauer verlor auf einem Güterweg in Sportgastein aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Quad und geriet über den Fahrbahnrand hinaus. Daraufhin stürzten er und sein elfjähriger Mitfahrer aus Brandenburg in Deutschland in den angrenzenden Weißenbach.
Vom Quad geschleudert
Das Kind und der Fahrzeuglenker wurden durch den Sturz vom Quad geschleudert und kamen im Bachbett zu liegen. Die beiden wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Kardinal Schwarzenberg-Klinikum nach Schwarzach gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang laufen.
