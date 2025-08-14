Wo wir uns überfordert haben

Während die Welt nach Alaska zum Treffen Trump-Putin blickt, müssen wir uns in Österreich mit der Rolle des Zuschauers begnügen. Wieder einmal wird die Welt neu aufgeteilt: Als der Kommunismus in Osteuropa mit der Sowjetunion stürzte, eröffnete das riesige Chancen, bei Putins Überfall auf die Ukraine hingegen wurde die Welt zum Schlechten verändert.