Deal? Das soll der neue Hartberg-Stürmer sein

Super-Samstag! Alle drei steirischen Fußball-Bundesligisten sind an einem Tag gefordert. Während es der GAK mit Real-Gegner WSG Tirol in Graz zu tun bekommt, reist Sturm nach Ried. Zuvor kursiert ein neuer Name puncto Stürmersuche beim Meister. Hartberg, das am Samstag in der Südstadt Salzburg empfängt, dürfte indes schon zugeschlagen haben!
Für Meister Sturm steht am Samstag die Rückkehr nach Ried an. Das letzte Auswärtsmatch beim Aufsteiger ist drei Jahre (6. 8. 2022, ein 1:1) her. Das letzte Mal verloren hat Sturm im Innviertel gar vor neun Jahren (9. 7. 2016, 0:1). Ob Tim Oermann bei der Rückkehr nach Oberösterreich helfen kann, ist offen. Der Deutsche absolvierte am Mittwoch Teile des Mannschaftstrainings. Wahrscheinlicher ist ein Comeback im Champions-League-Play-off Mittwoch in Norwegen bei Bodö/Glimt, für das einige neue Spieler gestern ihre Vereinsanzüge ausfassten. Für das „Heimspiel“ in Klagenfurt am 26. August sind bisher 5900 Karten verkauft.
Kommentare
