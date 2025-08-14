Deal? Das soll der neue Hartberg-Stürmer sein

Für Meister Sturm steht am Samstag die Rückkehr nach Ried an. Das letzte Auswärtsmatch beim Aufsteiger ist drei Jahre (6. 8. 2022, ein 1:1) her. Das letzte Mal verloren hat Sturm im Innviertel gar vor neun Jahren (9. 7. 2016, 0:1). Ob Tim Oermann bei der Rückkehr nach Oberösterreich helfen kann, ist offen. Der Deutsche absolvierte am Mittwoch Teile des Mannschaftstrainings. Wahrscheinlicher ist ein Comeback im Champions-League-Play-off Mittwoch in Norwegen bei Bodö/Glimt, für das einige neue Spieler gestern ihre Vereinsanzüge ausfassten. Für das „Heimspiel“ in Klagenfurt am 26. August sind bisher 5900 Karten verkauft.