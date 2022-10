Asyl-Zelte: „Problem könnte man in Tagen beheben“

Derzeit gibt es 25 Zelte für Asylwerber in Österreich. Dass es in Traiskirchen auch bald Zelte geben werde, glaubt Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen nicht. „Ich halte das für eine reine Eskalationsstufe. Allein die 25 Zelte in Österreich lösen überhaupt nichts an der Grundproblematik, nämlich, dass man Monate lang einfach negiert hat, strukturell nichts gemacht und keine Quartiere hergerichtet hat.“ Wie Babler im krone.tv-Talk mit Katia Wagner erklärt, könnte man das Problem innerhalb von drei Tagen ganz einfach lösen. Monatelang habe er laut eigenen Aussagen versucht, an den Innenminister zu appellieren - doch ohne Erfolg. Geht es nach ihm, versucht man, die Thematik politisch zu inszenieren und zu eskalieren. „Hier sind Zelte offenbar ein Mittel.“