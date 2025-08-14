Trump lockert Regeln für Raketenstarts

Streit zwischen Musk und Trump eskalierte öffentlich

Musk hatte sich in der Vergangenheit wiederholt darüber beschwert, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen und Untersuchungen nach Pannen die Entwicklung seiner neuen Starship-Rakete verlangsamt hätten. Trumps neue Verordnung dürfte SpaceX erheblich die Arbeit erleichtern – und das, obwohl Firmengründer Elon Musk und US-Präsident Trump seit Monaten öffentlich streiten. Im Juni postete Trump noch auf X: „Der einfachste Weg, um Geld in unserem Haushalt zu sparen, Milliarden und Abermilliarden von Dollars, ist die Beendigung von Elons staatlichen Subventionen und Verträgen.“