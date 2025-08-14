Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Goldschmuck weg

Coup mit Baustellen-Stange an Nobeladresse in Wien

Gericht
14.08.2025 08:00
Der Einbrecher bediente sich bei der Baustelle vor dem Geschäft in der Nobelmeile.
Der Einbrecher bediente sich bei der Baustelle vor dem Geschäft in der Nobelmeile.(Bild: Krone KREATIV/Privat)

Beim Wiener Graben schnappte sich ein Slowake ein Eisen, das ungesichert vor dem Geschäft lag, und schlug die Scheibe eines Antiquitätengeschäfts ein. Der Täter, der mit dem Fahrrad zum Tatort gekommen war, fasst für den Blitz-Einbruch zwei Jahre Haft aus. Der betroffene Kunsthändler zeigte die Baufirma an.

0 Kommentare

Die Adresse könnte nicht nobler sein: Naglergasse beim Graben. Seit 43 Jahren führt Kunst- und Antiquitätenhändler Eduard Srna-Modlitby dort ein kleines Geschäft, von wo aus er seine Schätze verkauft. Im Vorjahr war das Lokal wegen des Umbaus des Luxusladens gegenüber von einer Baustelle verdeckt. Und ausgerechnet bei dieser bediente sich jener zigfach vorbestrafte Slowake am 17. September 2024, der nun im Wiener Landl vor Richter Johannes Varga landete.

Der zigfach vorbestrafte Slowake war nur teilweise geständig.
Der zigfach vorbestrafte Slowake war nur teilweise geständig.(Bild: Bartel Gerhard)

Nach nur zehn Sekunden radelte er weiter
„Es ist alles auf Video. Er hat sein Damenfahrrad abgestellt und sich eine der frei rumliegenden Stangen ausgesucht. Damit schlug er die Scheibe ein, krallte sich in nur zehn Sekunden historischen Schmuck und radelte davon“, berichtet der Kunsthändler als Zeuge, Schaden über 30.000 Euro.

„Ich habe nur zwei Goldketten und eine Uhr genommen, diese in Bratislava um 3800 Euro verkauft“, behauptet der Angeklagte, der erst Monate nach dem Coup ausgeforscht wurde und jetzt zwei Jahre unbedingte Haft ausfasste.

Kunsthändler Eduard Srna-Modlitby (li.) mit Anwalt Martin Sohm
Kunsthändler Eduard Srna-Modlitby (li.) mit Anwalt Martin Sohm(Bild: Bartel Gerhard)

Versicherung verweigert Zahlung
Schlussstrich ist das keiner: „Die Versicherung hat nichts gezahlt, sie meint, ich war fahrlässig“, ärgert sich Srna-Modlitby. Er habe hinter nicht-durchbruchhemmenden Scheiben Schmuck ausgestellt. „Die Nachtauslage ist wichtig für mich, auch wegen der Touristen.“

Die Baufirma, die Eisenstangen ungesichert direkt vor seinem Geschäft rumliegen ließ, hat der von Rechtsanwalt Martin Sohm unterstützte Geschäftsmann angezeigt. Ermittelt wurde aber nicht.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
155.563 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
141.714 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
110.040 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1626 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1518 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Gericht
Goldschmuck weg
Coup mit Baustellen-Stange an Nobeladresse in Wien
Krone Plus Logo
Kind (12) im OP-Saal
Anwalt von Bohrloch-Opfer fordert Schmerzensgeld
Krone Plus Logo
Wirbel nach Berufungen
Warum Justiz Haft für Sexualstraftäter reduzierte
Prozess in Feldkirch
Freispruch für vermeintliche Parfümdiebin (40)
Urteil in Salzburg
Angriff mit Machete! Sechs Jahre Haft für Täter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf