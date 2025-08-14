Coup mit Baustellen-Stange an Nobeladresse in Wien

Die Adresse könnte nicht nobler sein: Naglergasse beim Graben. Seit 43 Jahren führt Kunst- und Antiquitätenhändler Eduard Srna-Modlitby dort ein kleines Geschäft, von wo aus er seine Schätze verkauft. Im Vorjahr war das Lokal wegen des Umbaus des Luxusladens gegenüber von einer Baustelle verdeckt. Und ausgerechnet bei dieser bediente sich jener zigfach vorbestrafte Slowake am 17. September 2024, der nun im Wiener Landl vor Richter Johannes Varga landete.