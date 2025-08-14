Rabiate Teenager: Hirnblutung nach feiger Attacke

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einem Paar (45 und 38 Jahre) kam es in Vomp im Tiroler Bezirk Schwaz: Insbesondere der 45-jährige Mann wurde brutal attackiert und – als er bereits am Boden lag – unter anderem gegen den Kopf getreten. Schwer verletzt musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Zur wilden Auseinandersetzung war es bereits in der Nacht auf Sonntag, gegen 1.45 Uhr, gekommen, wie die Polizei erst am Donnerstag berichtete. Mehrere Jugendliche und das einheimische Paar – ein 45-Jähriger und dessen Partnerin (38) – hatten sich zunächst ein Wortgefecht geliefert.
Tritte gegen Opfer, das am Boden lag
Letztlich lief die Situation jedoch komplett aus dem Ruder – und es flogen die Fäuste. Laut aktuellem Ermittlungsstand sei der 45-Jährige durch einen Angriff eines 17-Jährigen zu Sturz gekommen. Anschließend sei das am Boden liegende Opfer angeblich von seinem Kontrahenten mit Unterstützung eines 15-jährigen Kroaten getreten und dabei am Kopf verletzt worden.
Im Krankenhaus wurden eine Schädelprellung und Subduralblutung diagnostiziert.
Die Polizei
Partnerin setzte Notruf ab
Die 38-jährige Partnerin hatte via Notruf die Polizei alarmiert. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Schwaz gebracht, wo eine Schädelprellung und eine Hirnblutung diagnostiziert worden sein. Die 38-Jährige und der 15-Jährige hätten leichte Verletzungen geltend gemacht.
Weitere Ermittlungen laufen
Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung und der Ablauf des Vorfalls sind noch nicht bekannt. Entsprechende Ermittlungen gegen das Paar und die Jugendlichen seien noch im Gange, hieß es.
