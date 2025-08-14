Rabiate Teenager: Hirnblutung nach feiger Attacke

Tritte gegen Opfer, das am Boden lag

Letztlich lief die Situation jedoch komplett aus dem Ruder – und es flogen die Fäuste. Laut aktuellem Ermittlungsstand sei der 45-Jährige durch einen Angriff eines 17-Jährigen zu Sturz gekommen. Anschließend sei das am Boden liegende Opfer angeblich von seinem Kontrahenten mit Unterstützung eines 15-jährigen Kroaten getreten und dabei am Kopf verletzt worden.