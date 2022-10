Hoch „Zacharias“ verlängert den zu warmen Herbst

Caritas rüstet sich dennoch für den Winter

Weil aber Kälte und Frost das Land auch heuer wie das Amen im Gebet fest im Griff haben werden, rüstet sich die Caritas dennoch für den nahenden Winter. Angeboten wird unter anderem mehr Beratung am speziellen „Kältetelefon“. Damit angesichts der aktuell explodierenden Not niemand in bitterkalter Nacht auf der Straße schlafen muss, werden noch freiwillige Helfer für diesen Beratungsdienst gesucht.