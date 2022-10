„Viele Menschen haben Angst vor dem Winter“

1,4 Mio. Menschen armutsgefährdet

In 71 Stellen bietet die Caritas in Österreich Hilfe, im Jahr 2021 konnten 68.000 Menschen unterstützt werden. An vielen Orten habe auch die Bundesregierung die Ärmel hochgekrempelt, aber „es muss ein Rettungsschirm gespannt werden“. Laut einem Bericht der Caritas sind derzeit 1,4 Millionen Haushalte in Gefahr, in eine Armutssituation zu kommen. „Die Einmalzahlungen sind vor diesem Hintergrund wichtig, aber wir brauchen langfristige Maßnahmen“, betont Landau.