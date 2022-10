Alles fit im Kopf? Ein Tabuthema im Spitzensport

„Es gab Zeiten in meiner Karriere, in denen es mir mental nicht gut ging. Gar nicht gut. Nach außen wollte ich das aber nie zeigen. Und auch mit kaum jemandem darüber reden. Nicht einmal mit meinen engsten Freunden“, gesteht „Krone Vorarlberg“-Skiexperte Magnus Walch, der anlässlich des heutigen „Welttags für psychische Gesundheit“ in seiner Kolumne „Schwung-Ansatz“ ein Plädoyer für eine Enttabuisierung dieses Themas im Spitzensport fordert.