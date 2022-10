Selfie, Herzerl: Was darf ich in der Wahlkabine?

Ein schnelles Kreuz, und schon hat unsere Stimme Gewicht: Wählen war aber nicht immer so leicht und einheitlich wie heute. Einst etwa brauchte man dazu noch eine Schere. Echt? Ja. Die „Krone“ hat sich schlau gemacht, wie es früher war - und was heute so in Wahlurnen getrieben werden darf. Spoiler: Scharfe Sache!