Mega-Auflauf bei Tuningtreffen in Schallmoos

Am Samstagabend gaben Salzburgs Autoposer wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich – zum Leidwesen von lärmgeplagten Anrainern. Die „Krone“ war vor Ort, als Hunderte junge Auto-Fanatiker sich in der Bergerbräuhofstraße in Schallmoos versammelten, nachdem sie zuvor schon durch die Stadt gekreuzt waren.