VdB startet Wahlkampf mit Blasmusik & Gerda Rogers

Seitenhieb auf Wlazny

Van der Bellen warb für seine Erfahrung und betonte, er sei „total unabhängig“, weil es auch nichts gebe, was er in seinem Alter nach der zweiten Amtszeit noch anstrebe. „Ich brauch nichts mehr.“ Bei einem 35-Jährigen sei die Gefahr viel größer, dass man sich in Abhängigkeiten begebe, meinte er wohl an seinen jüngsten Gegner Dominik Wlazny gerichtet. Einmal mehr warb Van der Bellen dafür, unbedingt zur Wahl zu gehen: „Diese eine Stunde am 9. Oktober, sorry, die muss drin sein.“