Van der Bellen: „Mit Österreich spielt man nicht“

„Für mich steht Verantwortung und Pflicht an allererster Stelle“, sagte Van der Bellen. Das spiegle sich auch in seiner Plakatserie wider. Am Dienstag präsentierten er und sein Wahlkampfteam die ersten vier großflächigen Plakate. „Vernunft und Stabilität in stürmischen Zeiten“ ist etwa auf einem zu lesen, das den Kandidaten an seinem Schreibtisch zeigt. Mit den „stürmischen Zeiten“ sind unter anderem die Klimakrise, die Pandemie und der Krieg in der Ukraine gemeint.