Kurz-Umfeld plante Budget ohne Finanzminister

Schmid schlug „Änderungen in SPÖ-Hochburgen“ vor

Die Chats ließen erkennen, dass die Kurz-Vertrauten damals von außerhalb des Finanzministeriums über Schmid den offiziellen Budgetprozess des Ressorts dirigierten. Am 2. Oktober 2017 schrieb Bonelli an Schmid: „Nur zur Info: haben am Freitag mit Stefan ausgemacht, dass Gernot, Bernd und ich sich mit Dir treffen sollen wegen Budget“. Schmid willigte ein und hatte einen Vorschlag. „Änderungen in SPÖ Hochburgen wo viel zu holen ist und es niemandem weh tut.“