Christoph Fälbl hat seine Vanessa geheiratet

Am Wochenende lag Liebe in der Luft: Kabarettist Christoph Fälbl und seine Freundin Vanessa machten ihre Liebe offiziell und sagten im Wiener Rathaus Ja. Als Trauzeugin der Braut fungierte niemand Geringeres als „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis, sein bester Freund Anton stand Fälbl an diesem besonderen Tag zur Seite.