SPÖ-Vorwurf: Regierung untätig und planlos

Die SPÖ hat der türkis-grünen Regierung am Samstag vorgeworfen, beim Sicherstellen der Energieversorgung in Österreich planlos und untätig zu sein. Das sei etwa der Grund dafür, warum der Faserhersteller Lenzing seine Produktion im Südburgenland zurückfahren und Mitarbeitende in Kurzarbeit schicken musste. Die Regierung habe jede Form von Markteingriffen auf europäischer Ebene blockiert, sagte SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter.