Red Bulls Salute: Die Finalsession ab 15 Uhr LIVE

In Zell am See-Kaprun geht derzeit das Red Bulls Salute Invitation Tournament über die Bühne. Mit dem schwedischen Champions-League-Sieger von 2022 Rögle BK und dem dreimaligen Schweizer Meister EV Zug komplettieren zwei weitere europäische Top-Mannschaften neben Red Bull Salzburg und Red Bull München das internationale Einladungsturnier. Das Spiel um Platz drei beginnt heute um 15 Uhr, das Finale um 19 Uhr, wir streamen live (im Video oben).