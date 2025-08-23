Red Bulls Salute: Die Finalsession ab 15 Uhr LIVE

In Zell am See-Kaprun geht derzeit das Red Bulls Salute Invitation Tournament über die Bühne. Mit dem schwedischen Champions-League-Sieger von 2022 Rögle BK und dem dreimaligen Schweizer Meister EV Zug komplettieren zwei weitere europäische Top-Mannschaften neben Red Bull Salzburg und Red Bull München das internationale Einladungsturnier. Das Spiel um Platz drei beginnt heute um 15 Uhr, das Finale um 19 Uhr, wir streamen live (im Video oben).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.