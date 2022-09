Gastransport über Nord Stream 1 bleibt gestoppt

Politisches Hickhack um Lieferungen

Schon in den Monaten zuvor entbrannte sich ein regelrechtes Hickhack rund um die Gaslieferungen Russlands an die europäischen Länder. So war Nord Stream 1 aufgrund einer fehlenden - in Kanada gewarteten - Turbine schon länger außer Betrieb. Seither flossen die Lieferungen nur deutlich reduziert.