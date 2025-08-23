Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen

Name wohl interner Scherz

Der Name und die ursprüngliche Farbgebung der Waffe entstanden dem Unternehmen zufolge als interner Scherz über die Rolle von Frauen in der Rüstungsindustrie. „Unsere ersten Raketen waren rosa; sie haben alle Tests in rosa bestanden, aber dann mussten wir die Farbe wegen der militärischen Tarnungsanforderungen ändern. Aber die Frau, die für die Produktion verantwortlich ist, ist immer noch da. Frauen haben bei Raketen das Sagen“, erklärte Terekh. Das sei so etwas wie ein „Big Dick Energy“-Moment für die Frauenwelt. Sie fügte hinzu, dass eine Waffe, die 3000 Kilometer weit fliegen könne, keinen furchteinflößenden Namen benötige.