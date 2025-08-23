„Er war bewusstlos“: Neue Details zu Kabinen-Eklat

Nach der brutalen Kabinen-Schlägerei bei Olympique Marseille zwischen Adrien Rabiot und Jonathan Rowe hat Trainer Roberto De Zerbi neue Details enthüllt. Demnach sei einer der Kicker nach der Auseinandersetzung bewusstlos am Boden gelegen. Der Italiener zeigt sich immer noch schockiert.
Auch eine Woche nach dem Prügel-Skandal zeigt sich De Zerbi weiter schockiert von den Ereignissen: „An einem Arbeitsplatz prügeln sich zwei Mitarbeiter wie in einer englischen Kneipe, wobei ein Teamkollege bewusstlos am Boden liegt. Was sollte der Arbeitgeber in Frankreich tun?“
Die beiden Spieler wurden nach dem Vorfall schließlich auf die Transferliste gesetzt. Eine Entscheidung, die aber nicht gleich gefallen sei, wie der Coach verrät: „Wir warteten bis Montag, um eine klare Entscheidung zu treffen: die Spieler aus dem Kader zu nehmen, während wir abwarteten, wie sie sich fühlten und ob sie Reue zeigten.“
Mama Rabiot wehrt sich
Rabiot habe sich erst eine Woche später bei De Zerbi gemeldet. Öffentlich trat in der Zwischenzeit aber die Mutter des französischen Nationalspielers in Erscheinung, die auch als dessen Agentin agiert. „Meines Wissens gab es keine aufgeplatzten Lippen, keine gebrochenen Nasen, keine zertrümmerten Augenbrauen. Niemand ist verletzt, niemand ist ins Krankenhaus gekommen, es gab nicht einmal einen Arztbesuch. Es gab eine Auseinandersetzung, aber keine unerhörte Gewalt“, schilderte sie gegenüber „La Provence“ ihre Sicht der Dinge.
Bei Trainer De Zerbi kamen diese Äußerungen nicht gut an. „Ich werde den Verein immer unterstützen. Ja, sie haben sich nicht die Zähne ausgebissen, aber dieser Kampf... so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich verliere nicht meine Würde, um die Meisterschaft nicht zu verlieren“, stellt der Italiener abschließend klar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.