„Er war bewusstlos“: Neue Details zu Kabinen-Eklat

Mama Rabiot wehrt sich

Rabiot habe sich erst eine Woche später bei De Zerbi gemeldet. Öffentlich trat in der Zwischenzeit aber die Mutter des französischen Nationalspielers in Erscheinung, die auch als dessen Agentin agiert. „Meines Wissens gab es keine aufgeplatzten Lippen, keine gebrochenen Nasen, keine zertrümmerten Augenbrauen. Niemand ist verletzt, niemand ist ins Krankenhaus gekommen, es gab nicht einmal einen Arztbesuch. Es gab eine Auseinandersetzung, aber keine unerhörte Gewalt“, schilderte sie gegenüber „La Provence“ ihre Sicht der Dinge.