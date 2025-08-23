Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot

Notarzthubschrauber in Kärnten verständigt

Kratzer verständigte daraufhin den in Fresach in Kärnten stationierten Notarzthubschrauber RK-1, der in der Nacht Windenbergungen durchführen kann. Der Heli flog in der Folge mit einem Bergretter unter schwierigsten Wetterbedingungen zu den Verstiegenen. Es gelang den Einsatzkräften bei Schneefall bzw. Regen, den Vater und die Tochter mit der Winde in rund 3000 Meter Höhe zu bergen und sicher nach Prägraten zu fliegen. Beide waren unterkühlt aber unverletzt.