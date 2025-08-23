Wie IT-Riesen uns für gezielte Reklame abhören

Es geschah im Kroatien-Urlaub: Erst lobte unser Leser am Frühstückstisch, das Smartphone auf diesem, eine lokale Joghurtmarke. Kurz darauf tauchte auch die passende Werbung auf dem Handy auf. Gruselig – doch von diesem Phänomen berichten immer mehr Smartphone-Nutzer, die in Social-Media-Apps, beim Surfen oder Online-Shopping präzise zugeschnittene Werbung zu sehen bekommen. So präzise, dass es für viele kaum mit rechten Dingen zugehen kann. Wie kann das sein – läuft da ein „Big Tech“-Lauschangriff? Und wie kann man sich davor schützen? Krone+ hat die Antworten.