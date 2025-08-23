Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Auf Handy, Speaker, TV

Wie IT-Riesen uns für gezielte Reklame abhören

Digital
23.08.2025 16:03
Eben noch über ein Ding geredet, und schon taucht die passende Werbung auf dem ...
Eben noch über ein Ding geredet, und schon taucht die passende Werbung auf dem Smartphone-Bildschirm auf. Werden wir von unseren Handys belauscht?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Hatten Sie auch schon einmal das Gefühl, belauscht zu werden – von den vielen elektronischen Geräten in Ihrem Leben? Dem Smartphone, dem TV mit Sprachsteuerung, dem immer nach Kommandos lauschenden Smart-Speaker. Es handelt sich nicht nur um ein Gefühl. Die Anzeichen für einen Werbe-Lauschangriff auf die Kundschaft der „Big Tech“-Industrie aus dem Silicon Valley verdichten sich.

0 Kommentare

Es geschah im Kroatien-Urlaub: Erst lobte unser Leser am Frühstückstisch, das Smartphone auf diesem, eine lokale Joghurtmarke. Kurz darauf tauchte auch die passende Werbung auf dem Handy auf. Gruselig – doch von diesem Phänomen berichten immer mehr Smartphone-Nutzer, die in Social-Media-Apps, beim Surfen oder Online-Shopping präzise zugeschnittene Werbung zu sehen bekommen. So präzise, dass es für viele kaum mit rechten Dingen zugehen kann. Wie kann das sein – läuft da ein „Big Tech“-Lauschangriff? Und wie kann man sich davor schützen? Krone+ hat die Antworten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.at
krone.at
Mehr Digital
Spionage befürchtet
Kreml zwingt Usern WhatsApp-Alternative auf
Krone Plus Logo
Auf Handy, Speaker, TV
Wie IT-Riesen uns für gezielte Reklame abhören
Krone Plus Logo
Regierung steigt ein
Wie Intel vom Branchenprimus zum Sorgenkind wurde
Gespräche über Gemini
Google-KI soll Apples Siri intelligenter machen
GMX und Web.de klagten
Deutsche E-Mail-Provider errangen Sieg über Google

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine