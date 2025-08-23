„König der Unterhaltung“ kommt mit Mega-Bühnenshow

„Ich bin ein Sänger, ein Liedtexter und ein geborener Unterhalter“ – schon vor über 20 Jahren gab das einstige Take That-Mitglied auf seinen damalig mehr als erfolgreichen Solokonzerten ein eindeutiges Statement ab. Und Robbie Williams hielt in all den Jahren das, was er versprach. Aber nun kommt er – wahrscheinlich auch durch seine gefestigte Familiensituation – noch gestärkter und selbstbewusster zurück. „Michael Jackson ist der King of Pop, aber ich bin der King of Entertainment“ – es mag arrogant klingen, aber Robbie Williams hat recht!