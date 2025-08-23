Vorteilswelt
Robbie Williams

„König der Unterhaltung“ kommt mit Mega-Bühnenshow

Kärnten
23.08.2025 14:00
In Wien sorgte Robbie Williams nicht nur für ein ausverkauftes Stadion, sondern auch für beste ...
In Wien sorgte Robbie Williams nicht nur für ein ausverkauftes Stadion, sondern auch für beste Stimmung.

Nach ausverkauftem Haus in Wien macht der selbst ernannte „King of Entertainment“ nun auch in seinem geliebten Kärnten Station! Wo er womöglich auch seine neue Heimat findet.

„Ich bin ein Sänger, ein Liedtexter und ein geborener Unterhalter“ – schon vor über 20 Jahren gab das einstige Take That-Mitglied auf seinen damalig mehr als erfolgreichen Solokonzerten ein eindeutiges Statement ab. Und Robbie Williams hielt in all den Jahren das, was er versprach. Aber nun kommt er – wahrscheinlich auch durch seine gefestigte Familiensituation – noch gestärkter und selbstbewusster zurück. „Michael Jackson ist der King of Pop, aber ich bin der King of Entertainment“ – es mag arrogant klingen, aber Robbie Williams hat recht!

Der „King of Entertainment“
Der „King of Entertainment"
Emotionen pur sind beim Konzert von Robbie Williams in Klagenfurt garantiert!
Emotionen pur sind beim Konzert von Robbie Williams in Klagenfurt garantiert!

Ausverkauftes Stadion in Wien
Kaum jemand vermag es, das Publikum derart mitzureißen, wie es der Brit-Star tut. Das hat der Superstar an seinem Konzertabend im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und das wird der „König der Unterhaltung“ mit seiner spektakulären Bühnenshow auch in Kärnten tun.

Am 14. September gastiert Robbie Williams im Wörthersee Stadion ein zweites Mal in Österreich – in seinem rot-weiß-roten Lieblingsbundesland. Wo er sich, wie bereits mehrfach berichtet, rund um den Ossiacher See schon seit längerem um ein Feriendomizil umsieht.

Tickets für die Williams-Show in Kärnten gibt es unter www.oeticket.com

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
