In die „Wüste“? Nicht mal für 200 Millionen Euro

Einen Wechsel in die „Wüste“ schließt Schmidt gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“ kategorisch aus: „Weder für zehn, noch für 100, noch für 200 Millionen würde ich das machen.“ Der Grund ist dabei ganz simpel: „Es hat nichts mit den Vorstellungen von Fußball zu tun, wie ich ihn erleben möchte. Ich verurteile niemand, der dahingeht, weil er deutlich mehr als bisher verdienen kann. Aber meine Wertevorstellung ist eine andere.“