Google-KI soll Apples Siri intelligenter machen

Apple gilt bei der Integration von generativer KI in seinen Produkten als Nachzügler im Vergleich zu Smartphone-Herstellern wie Google und Samsung. Der mögliche Schritt erfolgt nach Verzögerungen bei einer seit langem versprochenen Überarbeitung von Siri. Das Upgrade, das ursprünglich für dieses Frühjahr geplant war, wurde wegen technischer Schwierigkeiten um ein Jahr verschoben.