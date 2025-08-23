Vorteilswelt
Gespräche über Gemini

Google-KI soll Apples Siri intelligenter machen

Digital
23.08.2025 13:54
Apple gilt bei der Integration von generativer KI in seinen Produkten als Nachzügler im ...
Apple gilt bei der Integration von generativer KI in seinen Produkten als Nachzügler im Vergleich zu Smartphone-Herstellern wie Google(Bild: Farknot Architect - stock.adobe.com)

Apple erwägt einem Medienbericht zufolge, seinen Sprachassistenten Siri mit der Künstlichen Intelligenz (KI) Gemini von Google aufzurüsten. Der iPhone-Hersteller befinde sich in frühen Gesprächen mit Google.

Das meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einem früheren Bericht zufolge hat Apple in diesem Jahr auch Gespräche mit den KI-Firmen Anthropic und OpenAI über eine Partnerschaft geführt.

Eine Entscheidung, ob Apple auf ein hauseigenes Modell oder einen externen Partner setzt, sei noch Wochen entfernt, hieß es nun. Stellungnahmen der beiden Konzerne lagen zunächst nicht vor.

Apple gilt bei der Integration von generativer KI in seinen Produkten als Nachzügler im Vergleich zu Smartphone-Herstellern wie Google und Samsung. Der mögliche Schritt erfolgt nach Verzögerungen bei einer seit langem versprochenen Überarbeitung von Siri. Das Upgrade, das ursprünglich für dieses Frühjahr geplant war, wurde wegen technischer Schwierigkeiten um ein Jahr verschoben.

