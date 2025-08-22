Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel

Die NEOS haben sich die Pensionen in den Fokus gerückt. Tatsächlich ein enormer finanzieller Brocken im ohnehin schwer zu tragenden Budgetdefizit. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger dachte neulich laut über ein Anheben des gesetzlichen Antrittsalters nach – was auch andere taten und tun. Und nun das: Sozialsprecher Johannes Gasser will die Pensionen 2026 nur mit 2,2 Prozent statt 2,7 Prozent erhöhen. Also unter der Inflation.