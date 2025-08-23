Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot

Weshalb der 77-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Wie die Polizei aber betonte, gehe man aktuell nicht von Absicht, sondern von einem tragischen Unfall aus. Ob gesundheitliche Probleme, ein technischer Defekt oder ein Fahrfehler die Ursache war, soll jetzt ermittelt werden.