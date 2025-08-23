Von Auto überrollt
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
Ein schrecklicher Unfall hat sich im deutschen Krefeld auf dem Parkplatz eines Friedhofes ereignet: Ein Auto fuhr in eine Menschengruppe, zwei Personen starben noch am Unfallort.
Wie mehrere deutsche Medien berichten, verlor ein 77-jähriger Fahrer auf dem Friedhofsparkplatz die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in eine Gruppe von Menschen.
Ein Zwillingspaar, Bruder und Schwester im Alter von 72 Jahren, wurde demnach unter dem Auto eingeklemmt. Für sie kam jede Hilfe zu spät, sie erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen.
Polizei geht von Unfall aus
Weitere Verletzte gab es laut Angaben nicht. Weil aber zahlreiche Angehörige den schrecklichen Unfall miterleben mussten, wurde ein Team aus Notfall-Seelsorgern hinzugezogen.
Weshalb der 77-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Wie die Polizei aber betonte, gehe man aktuell nicht von Absicht, sondern von einem tragischen Unfall aus. Ob gesundheitliche Probleme, ein technischer Defekt oder ein Fahrfehler die Ursache war, soll jetzt ermittelt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.