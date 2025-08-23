Konferenz: Werder, Bayer & TSG, LIVE ab 15.30 Uhr

Stöger: „So etwas Unnötiges braucht es nie!“
1:2 kein Weckruf
Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Die erste Konferenz bietet gleich einige fußballerische Highlights: Christian Ilzer und seine TSG Hoffenheim müssen zum Vizemeister nach Leverkusen und Werder Bremen versucht in Frankfurt die Pokal-Blamage wiedergutzumachen. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Konferenz-Ticker:
Christian Ilzer bekommt in Hoffenheim eine neue Chance und das mit einem erneuerten Kader. Gegen Bayer Leverkusen gibt es zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison die Feuertaufe.
Außerdem empfängt Eintracht Frankfurt Werder Bremen, der VfB Stuttgart tritt in Berlin an, Heidenheim empfängt Wolfsburg und der SC Freiburg muss gegen den FC Augsburg ran.
