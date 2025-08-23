Vorteilswelt
Deutsche-Liga-Ticker

Konferenz: Werder, Bayer & TSG, LIVE ab 15.30 Uhr

Deutsche Bundesliga
23.08.2025
Auch für Trainer Christian Ilzer und seine TSG Hoffenheim startet heute die neue ...
Auch für Trainer Christian Ilzer und seine TSG Hoffenheim startet heute die neue Bundesliga-Saison.

Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Die erste Konferenz bietet gleich einige fußballerische Highlights: Christian Ilzer und seine TSG Hoffenheim müssen zum Vizemeister nach Leverkusen und Werder Bremen versucht in Frankfurt die Pokal-Blamage wiedergutzumachen. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Konferenz-Ticker:

Christian Ilzer bekommt in Hoffenheim eine neue Chance und das mit einem erneuerten Kader. Gegen Bayer Leverkusen gibt es zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison die Feuertaufe.

Außerdem empfängt Eintracht Frankfurt Werder Bremen, der VfB Stuttgart tritt in Berlin an, Heidenheim empfängt Wolfsburg und der SC Freiburg muss gegen den FC Augsburg ran.

