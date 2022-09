„Kraftanstrengung, um Standort abzusichern“

Arbeit an alternativer Energielösung

Gespräche mit dem Land und der Burgenland Energie sind bereits im Laufen. An alternativen Energielösungen wird gearbeitet. „Das Land ist zu jeder machbaren Kraftanstrengung bereit, um den Standort von Lenzing in Heiligenkreuz zu stärken und die damit verbundenen Arbeitsplätze langfristig abzusichern“, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).