Zu viele Beauty-OPs: Model hat Stress mit Behörde

„Sorge und ein bisschen Angst“

Denn blöderweise schaut die 35-jährige Janaina ihrem 18-jährigen Ich, das auf dem Führerscheinfoto zu sehen ist, nicht mehr wirklich ähnlich. Der natürliche Look wich mit den Jahren vollen Lippen, einer Stupsnase, hohen Wangenknochen. Die Beamten wollten angeblich gar nicht glauben, dass es sich bei der Jugendlichen in dem Dokument und der Frau, die vor ihnen stand, um ein- und dieselbe Person handelt.