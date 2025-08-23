Zu viele Beauty-OPs: Model hat Stress mit Behörde

Ein bisschen Botox hier, ein paar Filler dort – und schon ist man ein anderer Mensch. Doch dass der neue Look vom Beauty-Doc sogar jede Menge Stress mit den Behörden führen kann, das musste Model Janaina Prazeres jetzt am eigenen Leib erfahren.
Wie der britische „Mirror“ berichtete, sei die Brasilianerin bei dem Versuch, ihren Führerschein erneuern zu lassen, in eine äußerst unangenehme Situation gekommen. Und das ausgerechnet wegen ihrer – nicht ganz von Gott gegebenen – Schönheit.
„Sorge und ein bisschen Angst“
Denn blöderweise schaut die 35-jährige Janaina ihrem 18-jährigen Ich, das auf dem Führerscheinfoto zu sehen ist, nicht mehr wirklich ähnlich. Der natürliche Look wich mit den Jahren vollen Lippen, einer Stupsnase, hohen Wangenknochen. Die Beamten wollten angeblich gar nicht glauben, dass es sich bei der Jugendlichen in dem Dokument und der Frau, die vor ihnen stand, um ein- und dieselbe Person handelt.
„Sie haben mich in einen anderen Raum gebracht und gesagt, es gäbe eine Unstimmigkeit zwischen dem Foto auf meinem alten Dokument und meinem aktuellen Ausehen“, schilderte Prazeres, die auch schon auf dem Cover des norwegischen „Playboy“ zu sehen war, die unangenehme Situation. Das habe bei ihr „Sorge und auch ein bisschen Angst“ hervorgerufen.
900.000 Euro in Schönheit gesteckt
Doch trotz aller Beteuerungen ließen die Beamten der Führerschein-Behörde nicht locker. Mehrmals hätten sie nachgefragt, „ob ich wirklich dieselbe Person sei, verlangten weitere Dokumente und ich musste erklären, dass ich mich vielen Schönheitsoperationen unterzogen hatte“, so die brasilianische Beauty. Sie sei „überrascht und ein bisschen beschämt“ gewesen, habe aber versucht, „ruhig zu bleiben“.
Tatsächlich ist Prazeres‘ Liste an Beauty-OPs lang: Schon mit 19 Jahren legte sie sich erstmals unters Messer, weil sie ein pralleres Dekolleté wollte. Zwei Nasenkorrekturen, drei neue Brustimplantate, mehrere Fettabsaugungen und Modellierungen von Gesicht und Po sowie zahlreiche Botox- und Kollagenbehandlungen sowie eine Lippenvergrößerung später macht die 35-Jährige mehr als 800.000 Instagram-Follower mit ihren Kurven glücklich.
Unglaublich: Über die Jahre hat die Brasilianerin mehr als 900.000 Euro in ihr Aussehen gesteckt!
Fingerabdrücke – und ein neues Foto!
Wie Prazeres trotz ihrer optischen „Unstimmigkeit“ doch noch zu ihrem Führerschein kam? Sie wurde von schlussendlich aufgefordert, ihre Fingerabdrücke abzugeben, um ihre Identität zu bestätigen. Und natürlich ist im neuen Dokument jetzt auch ein aktuelles Foto der 35-Jährigen zu sehen – damit es zumindest bei der nächsten Verkehrskontrolle zu keinen bösen Überraschungen mehr kommt.
