Gewalt in Südamerika

Schock nach Abbruch: „Inakzeptable Lynchmorde!“

Fußball International
23.08.2025 14:56
Auf den Rängen regierte die Gewalt.
Auf den Rängen regierte die Gewalt.(Bild: EPA/Juan Ignacio Roncoroni)

Blutüberströmte Fans, 111 Festnahmen, 23 Verletzte (drei davon schwer). Die Ereignisse rund um das abgebrochene Match in der Copa Sudamericana zwischen Independiente (Arg) und Universidad de Chile erschüttert die Fußball-Welt. In den sozialen Medien tauchen mittlerweile immer mehr abscheuliche Videos von der Nacht der Schande von Avellaneda auf.

Der Auslöser: Gäste-Fans, die hinter dem Tor im Oberrang platziert waren, warfen Eisenstangen und Holzplatten auf die Zuschauer. Sogar eine halbe Kloschüssel samt Inhalt wurde Richtung Independiente-Anhänger befördert. Weshalb man sich auf das Schlimmste vorbereite, der Stadionsprecher die Gäste bat, das Stadion schnellstmöglich zu verlassen.

Lesen Sie auch:
Zehn Menschen wurden verletzt, 90 Personen festgenommen.
Heftige Unruhen
90 Personen festgenommen! Fan-Eklat bei Copa-Match
21.08.2025

Beim Ausgang setzte die Polizei, die im Stadion überhaupt nicht präsent war, aber angeblich Tränengas ein. Wenige (darunter Familien mit Kindern) kehrten daraufhin zurück ins obere Oval – und rannten damit ins Verderben! Die Independiente-Ultras durchbrachen das Stahltor zum Auswärtssektor, schlugen auf die Chilenen mit spitzen Stöcken ein. Ein paar Anhänger mussten sich gar komplett entblößen, wurden mit Gürteln ausgepeitscht. Ein weiterer Teenager kletterte aus Angst über den Zaun. Die Chaoten brachten den Fan in Bedrängnis, zwangen ihm zum Absturz.

Von der Polizei war im Stadion nichts zu sehen.
Von der Polizei war im Stadion nichts zu sehen.(Bild: AP)

Wie reagiert der Verband? Das Stadion bleibt am Sonntag gegen Platense erstmals geschlossen. Nach zwölf Jahren hätten im Land des Weltmeisters heuer eigentlich die Auswärtsfans in der Liga zurückkehren sollen. Hat sich nun wohl zu Recht erledigt. Der chilenische Präsident Gabriel Boric sprach indes von „inakzeptablen Lynchmorden“, die politisch verantwortlichen Instanzen in Argentinien weisen die Schuld von sich. Offenbar gab’s im Stadion lediglich 150 private Sicherheitsleute.

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
137.487 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
123.295 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
110.678 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1947 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1463 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1066 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Gewalt in Südamerika
Schock nach Abbruch: „Inakzeptable Lynchmorde!“
Premier League
LIVE: Tottenham führt! Was fällt ManCity noch ein?
Deutsche-Liga-Ticker
Konferenz: Werder, Bayer & TSG, LIVE ab 15.30 Uhr
Kult-Trainer knallhart
In die „Wüste“? Nicht mal für 200 Millionen Euro
Nach Rekordniederlage
„Er hat nur geheult!“ RB-Kicker böse abgewatscht
