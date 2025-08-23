Schock nach Abbruch: „Inakzeptable Lynchmorde!“

Beim Ausgang setzte die Polizei, die im Stadion überhaupt nicht präsent war, aber angeblich Tränengas ein. Wenige (darunter Familien mit Kindern) kehrten daraufhin zurück ins obere Oval – und rannten damit ins Verderben! Die Independiente-Ultras durchbrachen das Stahltor zum Auswärtssektor, schlugen auf die Chilenen mit spitzen Stöcken ein. Ein paar Anhänger mussten sich gar komplett entblößen, wurden mit Gürteln ausgepeitscht. Ein weiterer Teenager kletterte aus Angst über den Zaun. Die Chaoten brachten den Fan in Bedrängnis, zwangen ihm zum Absturz.