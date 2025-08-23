Koalitions-Haussegen hängt wegen Windkraft schief

Sandl soll Verbotszone werden

Das Projekt, für das bereits die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) läuft, droht aber zu scheitern – weil das Areal in Sandl zur Verbotszone werden soll. Eine konkrete Festlegung auf Gebiete, in denen keine Windräder erlaubt sind, wird es laut Stelzer aber erst kommendes Jahr geben. „Verfahren davor sind davon nicht betroffen“, sagt er nun in den OÖN. Damit könnte aus dem Projekt in Sandl doch etwas werden. Im Ressort von Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne), das für die UVP zuständig ist, rechnet man damit, dass der Bescheid im Frühjahr 2026 da sein könnte.