Red Bull Salzburg gegen LASK, LIVE ab 17 Uhr

Salzburg verlor Leistungsträger

Der LASK sei noch eine Mannschaft, „die man aufgrund des frühen Zeitpunkts der Saison noch nicht so genau greifen kann“, erklärte Letsch. „Es wird dadurch sicherlich kein einfaches Spiel, aber wir wissen schon, wie wir sie schlagen können.“ Am Dienstag wurde der Abgang von Dorgeles Nene zu Fenerbahce Istanbul für knapp 20 Mio. Euro offiziell, nach dem Wechsel von Oscar Gloukh zu Ajax sind den Salzburgern damit zwei wichtige Leistungsträger im Offensivspiel abhanden gekommen. Laut Letsch sollen Kerim Alajbegovic und Sota Kitano – der wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist – in diese Rolle hineinwachsen.