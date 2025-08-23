Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“

Bürgermeisterin Klaudia Osztovics zeigt sich geknickt. „Wir müssen darauf achten, unsere Finanzen wieder in den Griff zu bekommen.“ Denn das Land schaut Neunkirchen als Sanierungsgemeinde nun genau auf die Finger. Bis zum Herbst muss ein Konzept vorgelegt werden. „Momentan stellen wir alles infrage“, bestätigt auch ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix. Die Schulden belaufen sich derzeit auf rund 32 Millionen Euro.