Der arme ORF und sein Feuerwehrmann

Unsere geliebte Radio- und Fernsehanstalt, auch zärtlich ORF genannt, hat es dieser Tage schon nicht leicht. Immer muss Generaldirektor Roland Weißmann Feuerwehr spielen. Ob es sich um die Einführung der Zwangsgebühr handelt, um die Endlosschleife von Programmen von anno Schnee oder zuletzt um das antisemitische Posting eines dummen Redakteurs. „Ja, kann man nicht in Ruhe seinen Morgenkaffee trinken?“, fragt sich Herr Weißmann, wenn er morgens an den Küniglberg kommt.