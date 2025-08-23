Vorteilswelt
Tennis

Schwärzler verliert Challenger-Finale von Sofia

Tennis
23.08.2025 14:41
Joel Schwärzler
Joel Schwärzler(Bild: Urbantschitsch Mario)

Der Vorarlberger Joel Schwärzler hat am Samstag das Finale des Tennis-Challengers von Sofia gegen den Slowaken Alex Molcan 5:7,4:6 verloren.

0 Kommentare

Der 19-Jährige ging in seinem zweiten Endspiel auf diesem Level im ersten Satz 3:0 in Front, sah sich dann einem 3:5 gegenüber, glich aus, wurde aber dann erneut gebreakt. Im zweiten Durchgang folgten nach 3:3 drei Breaks in Folge, dann servierte der 27-jährige Molcan aus. Schwärzler rückt auf ein Karrierehoch rund um Position 260 vor.

Einen österreichischen Finalsieg feierte in Bulgariens Hauptstadt David Pichler an der Seite des Kroaten Nino Serdarusic. Der 29-jährige Pichler ist als etwa 140. im Ranking Österreichs viertbester Doppelspieler auf der Tour.

Folgen Sie uns auf