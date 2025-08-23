Schwärzler verliert Challenger-Finale von Sofia

Der 19-Jährige ging in seinem zweiten Endspiel auf diesem Level im ersten Satz 3:0 in Front, sah sich dann einem 3:5 gegenüber, glich aus, wurde aber dann erneut gebreakt. Im zweiten Durchgang folgten nach 3:3 drei Breaks in Folge, dann servierte der 27-jährige Molcan aus. Schwärzler rückt auf ein Karrierehoch rund um Position 260 vor.