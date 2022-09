Kommission rät von EU-weitem Gaspreisdeckel ab

Das wurde in einem Entwurf festgehalten, nachdem die Europäische Kommission mehrere Maßnahmen analysiert hatte. „Die meisten dieser Optionen wären nicht geeignet, da sie zu einem Anstieg der Strom- und Gasnachfrage führen und ein Risiko für die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung bieten würden“, heißt es im Text. Damit ist unter anderem ein Ausweiten des Gaspreisdeckels in Spanien und Portugal auf ganz Europa gemeint. Die EU-Behörde setzt stattdessen auf Stromsparmaßnahmen und will die Profite von Energieunternehmen teils umverteilen.