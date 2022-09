„Unsere Speicher sind zu 90 Prozent gefüllt“

„Wir wollen, dass es die OMV in 50 Jahren auch noch gibt"

Stern: „Wir sind ein stolzes Unternehmen mit einer langen Geschichte. Wir haben Aufholbedarf, wenn es um die Energiezukunft geht, das ist aber zugleich eine tolle Chance. So eine Transformation ist nie einfach, aber wir sind auf einem guten Weg. Das ist wie bei einem Marathonlauf: Da kann man beim Start nicht gleich schlapp machen und sagen: Was, so weit ist das noch? Das wäre der schlimmste Fehler. Nein, wir wissen, wo unser Ziel liegt, und dieser Vision entsprechend geht es dahin. Wir wollen, dass es die OMV in 50 Jahren auch noch gibt.“