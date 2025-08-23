Trump will Militär in weitere Großstädte schicken

Chicago besonders im Visier von Trump

Am Freitag nahm der Präsident insbesondere das vom Demokraten Brandon Johnson regierte Chicago ins Visier. Die Großstadt im Norden der USA sei eine „Schweinerei“ und werde von einem „höchst inkompetenten“ Bürgermeister regiert, sagte Trump, der eine rote Kappe mit der Aufschrift „Trump hatte in allem Recht“ trug. Die Bewohner der Stadt im US-Staat Illinois würden förmlich nach Hilfe der Regierung in Washington „schreien“.