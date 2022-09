Gas: Erste Firma schickt Leute in Kurzarbeit

Kritik von SPÖ und FPÖ an Regierung

Christoph Matznetter, SPÖ-Wirtschaftssprecher im Bund, warf der Regierung „Versäumnisse und Untätigkeit“ in der Energiekrise vor und sah den „Wirtschafts- und Industriestandort Österreich“ gefährdet. Es gebe noch keine Hilfen für Betriebe, die wegen der hohen Stromkosten in Not geraten sind, weil die Gesetze noch nicht finalisiert seien, so Matznetter. FPÖ-Chef Herbert Kickl wetterte in einer Aussendung erneut gegen die Sanktionen gegen Russland, durch die die Energiepreise weiter steigen würden. Das Lenzing-Werk sei „ein weiteres prominentes Sanktions-Opfer“, meinte er.