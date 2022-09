Wien-Energie-Streit: Ludwig gegen Brunner

Mitte September muss Wien Antworten liefern

Was sagt der Finanzminister? „Keiner all der anderen Anbieter, mit denen wir in regem Austausch sind, klagt über Probleme oder verlangt einen Schirm.“ Wien sei ein Einzelfall. Außerdem hätte eine rasche Hilfe nicht funktionieren können: Abgesehen von möglichen Spekulationen, die eine Staatshilfe verhindern würden, „hätte Wien Energie erst seine Geschäfte offenlegen müssen. Die Prüfung hätte gedauert“, heißt es aus dem Ministerium. Zumal die Wiener ohne Vorwarnung an die Tür klopften. Der Bund entsendet nun einen Experten aus dem Bereich Recht/Finanz in den Aufsichtsrat des Konzerns.