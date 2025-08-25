Blau-Weiß-Stürmer Ronivaldo fällt wochenlang aus!

Zwei Leithammel als Trumpf für historische Mission
Für Neustart gerüstet
Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz muss für längere Zeit auf Goalgetter Ronivaldo verzichten!
Der 36-jährige Torschützenkönig der vergangenen Saison erlitt am Samstag bei der 0:2-Heim-Niederlage gegen Ried einen Muskelfaserriss, wie die Oberösterreicher am Montag mitteilten.
Die Nummer 9 der Linzer musste nach gerade einmal neun Minuten vom Platz – und fehlt bei den Blau-Weißen nun für mehrere Wochen ...
