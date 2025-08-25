Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama

Sängerin Helene Fischer hat ihren Fans per Brief auf Instagram mitgeteilt, dass sie zum zweiten Mal Mama wurde. Ihre Tochter habe ein Schwesterchen bekommen, so die werdende Mutter. Die Aufregung unter ihren Fans ist groß!
„Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Geschwisterchen bekommen!“, so Fischer auf Instagram in einem Brief an ihre Fans.
„Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben. Danke euch, dass ihr mir diese Ruhe und diesen Raum geschenkt habt, ich weiß das sehr zu schätzen.“
Hier können Sie Helenes Nachricht an ihre Fans lesen:
Kinderlieder und Stadiontour
„In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen. Gleichzeitig freue ich mich aber auch, dass ich euch schon bald etwas Neues schenken kann: Noch 2025 erscheinen zwei Kinderalben“, so Fischer weiter. Gleichzeitig sei man auf der „Suche nach Songs, die zu mir passen, die berühren“, denn 2026 gehe sie wieder auf Stadiontour.
In derselben Botschaft an ihre Fans erklärt sie zudem, dass es 2025 keine „Helene Fischer Show“ geben wird. Der Grund: die lange Vorbereitungszeit, für die sie „Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration“ aufbringen müsse.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.