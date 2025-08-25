Vorteilswelt
Langer Brief an Fans

Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama

Society International
25.08.2025 18:24
Helene Fischer
Helene Fischer(Bild: Rolf Vennenbernd / dpa / picturedesk.com)

Sängerin Helene Fischer hat ihren Fans per Brief auf Instagram mitgeteilt, dass sie zum zweiten Mal Mama wurde. Ihre Tochter habe ein Schwesterchen bekommen, so die werdende Mutter. Die Aufregung unter ihren Fans ist groß!

„Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Geschwisterchen bekommen!“, so Fischer auf Instagram in einem Brief an ihre Fans.

„Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben. Danke euch, dass ihr mir diese Ruhe und diesen Raum geschenkt habt, ich weiß das sehr zu schätzen.“

Hier können Sie Helenes Nachricht an ihre Fans lesen:

Kinderlieder und Stadiontour
„In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen. Gleichzeitig freue ich mich aber auch, dass ich euch schon bald etwas Neues schenken kann: Noch 2025 erscheinen zwei Kinderalben“, so Fischer weiter. Gleichzeitig sei man auf der „Suche nach Songs, die zu mir passen, die berühren“, denn 2026 gehe sie wieder auf Stadiontour.

In derselben Botschaft an ihre Fans erklärt sie zudem, dass es 2025 keine „Helene Fischer Show“ geben wird. Der Grund: die lange Vorbereitungszeit, für die sie „Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration“ aufbringen müsse.

krone.at
krone.at
