Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama

Kinderlieder und Stadiontour

„In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen. Gleichzeitig freue ich mich aber auch, dass ich euch schon bald etwas Neues schenken kann: Noch 2025 erscheinen zwei Kinderalben“, so Fischer weiter. Gleichzeitig sei man auf der „Suche nach Songs, die zu mir passen, die berühren“, denn 2026 gehe sie wieder auf Stadiontour.