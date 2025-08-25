Feuerwehr rettet Kalb aus Güllegrube in Seekirchen

Ein Kalb ist am Montagnachmittag in Seekirchen in eine Güllegrube gefallen. Der Löschzug Schöngumprechting und die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr rückten an. Atemschutzträger sicherten das Tier in der Grube, ehe es mithilfe eines Krans nach nur 15 Minuten wieder befreit werden konnte.
Ein falscher Schritt brachte ein Kalb in ernste Gefahr: Das Jungtier stürzte in eine Güllegrube im Ortsteil Schöngumprechting. Sofort belüfteten die alarmierten Kräfte des Löschzugs Schöngumprechting und der Hauptwache Seekirchen die Grube mit einem Drucklüfter, um gefährliche Gase zu verdrängen. Atemschutzträger stiegen hinab, legten Gurte an und bereiteten die Rettung vor.
Bereits 15 Minuten nach der Alarmierung hob ein Kran das Kalb in Sicherheit. Der Einsatz unter der Leitung von Thomas Neuhofer endete nach knapp einer Stunde. Neben den Feuerwehrleuten stand auch die Polizei im Einsatz.
