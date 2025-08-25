Feuerwehr rettet Kalb aus Güllegrube in Seekirchen

Ein Kalb ist am Montagnachmittag in Seekirchen in eine Güllegrube gefallen. Der Löschzug Schöngumprechting und die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr rückten an. Atemschutzträger sicherten das Tier in der Grube, ehe es mithilfe eines Krans nach nur 15 Minuten wieder befreit werden konnte.