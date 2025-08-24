Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende

Was bleibt vom sich nun zu Ende neigenden Sommer 2025 außer der Erinnerung an mehr verregnete Tage als wir uns wünschen? Innenpolitisch könnte im Gedächtnis bleiben, dass die „Doch-nicht-Kanzlerpartei“ FPÖ Ferien machte, während die Dreier-Regierung, die nach der Verteilung zahlreicher bitterer Pillen ihre Anfangsbezeichnung als „Zuckerlkoalition“ längst abgestreift hat, die sommerliche Debatte mit künstlichen Themen zu befeuern versuchte.