Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende

Kolumnen
24.08.2025 06:00
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
0 Kommentare

Was bleibt vom sich nun zu Ende neigenden Sommer 2025 außer der Erinnerung an mehr verregnete Tage als wir uns wünschen? Innenpolitisch könnte im Gedächtnis bleiben, dass die „Doch-nicht-Kanzlerpartei“ FPÖ Ferien machte, während die Dreier-Regierung, die nach der Verteilung zahlreicher bitterer Pillen ihre Anfangsbezeichnung als „Zuckerlkoalition“ längst abgestreift hat, die sommerliche Debatte mit künstlichen Themen zu befeuern versuchte.

Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Bei der ÖVP probierte Minister und „Vielleicht-irgendwann-Kanzlerkandidat“ Wolfgang Hattmannsdorfer mit dem Kampf gegen die vermeintliche „Lifestyle-Teilzeit“ im Lande zu punkten. Da zog jedoch Regierungspartner SPÖ trotz aller zur Schau getragenen sonstigen Koalitions-Harmonie nicht mit. Der größte Erfolg? Der Bekanntheitsgrad des Wirtschaftsministers dürfte gewachsen sein. Ob sein Beliebtheitsgrad mitwuchs – das darf bezweifelt werden.

Lesen Sie auch:
Die Sozialdemokraten wollen die Preise für Lebensmittel gesetzlich regulieren. Das sorgt für ...
Offener Brief
Roter Alleingang sorgt für schwere Irritationen
21.08.2025
Rot-schwarzer Zwist
SPÖ bricht Streit um Lebensmittelpreise vom Zaun
05.08.2025

Aufseiten der SPÖ ritt in diesem ersten Sommer der türkis-rot-pinken Regierung der sonst so pragmatisch auftretende Finanzminister Markus Marterbauer gegen den Lebensmittelhandel aus und drohte Preisregulierungen an. Da wiederum wollte und konnte Regierungspartner ÖVP nicht mitziehen. Schon gar nicht bei der von SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann diese Woche angekündigten Klage gegen die vier größten Supermarktketten.

Und zuletzt kündigten die NEOS auch noch an, man wolle den Pensionisten in die Tasche greifen, um auf deren Kosten das Budget zu sanieren.

Ja, die „süße“ Phase in der (Ex-)-„Zuckerlkoalition“ – sie ist endgültig vorbei.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
129.888 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
113.821 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
105.125 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2175 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1492 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
„Krone“-Gastkommentar
Armes Österreich: An der Kernaufgabe gescheitert
„Schneiders Brille“
Der arme ORF und sein Feuerwehrmann
„Krone“-Kommentar
Ukraine-Krieg: Europa wird für blöd gehalten
„Krone“-Kommentar
Wie viel ist ein Spieler wert?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf