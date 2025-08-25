Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ

Zwei Landesparteien als „Separatisten“

Gut, mit der Steiermark und dem Burgenland gibt es zwei Landesparteien, die so tun, als gebe es die Bundespartei nicht. Sie nehmen an keine Sitzungen teil und fahren ihre eigene Agenda. Das kann Babler vorerst aber egal sein. Man kommt zwar in den Umfragen nicht vom Fleck und stagniert bei rund 20 Prozent, aber es ist weit und breit keine Revolution in Sicht.